Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, belediyelerin ülke yönetimindeki yeri ve belediyecilik hizmetlerinin önemine ilişkin "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" kitabı yayımlandı.

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde hazırlanan kitapta, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısında merkezi bir rol oynayan belediyelerin geçmişten bugüne gelişim süreci ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile belediyeciliğin gelecekteki yönü detaylı şekilde inceleniyor.

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