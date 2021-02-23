Yunanistan'a ait savaş uçaklarından uluslararası sularda araştırma yapan 'TCG Çeşme' gemisine taciz

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı.

Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar: Gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunan jetlerinin kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme'ye yönelik tacizi sorulan Akar, şunları söyledi:

"Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Dün meydana geldi. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Orada yaptığımız çalışma tamamıyla hidrografik bir çalışma, depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın."

Pençe Kartal-2 Harekatı

Gara'daki terör hedeflerine yönelik harekata ilişkin eleştiriler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulması üzerine Akar, şöyle konuştu:

"Öncelikle herkesin görmesi gereken bir hadise, PKK'nın alçak yüzünün görüldüğüdür. PKK, büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 kardeşimizi, evladımızı şehit etti. Bunun görülmesi lazım. PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yere taşımak, götürmek tartışmayı çok yanlış yerlere götürür. Silahlı Kuvvetlerimizin personeli, verilen görevleri başarılı şekilde yerine getirdiler. Burada asıl görülmesi gereken husus, işin özü, PKK'nın alçak yüzü. PKK'nın kaçacak yeri kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, özellikle PKK'nın sözde başlarının bunu çok iyi anladığını, iki gece aynı yerde yatmadıklarını hepimiz biliyoruz. Bu mücadele devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bizler, Türk Silahlı Kuvvetleri azimle, kararlılıkla bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız."

Mavi Vatan tatbikatı

Bir gazetecinin, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin sorusu üzerine Akar, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı bir faaliyeti olduğunu vurguladı.

Ege Denizi ve Akdeniz’de icra edilecek tatbikatta gemiler, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçaklarının yanı sıra SAT/SAS timlerinin de görev alacağını belirten Akar, bilgilerinin daha önceden paylaşılmış bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, Batı Trakya’da gerçekleştirilecek Defender Europe-2021 adlı tatbikata yönelik ise söz konusu tatbikatın ABD Avrupa Komutanlığının Avrupa savunmasına destek için yaptığı bir faaliyet olduğunu söyledi. Tatbikatın 1995'ten beri her yıl yapıldığını aktaran Akar, Türkiye'nin de VJTF'in bir kısmı ile tatbikata katılacağını kaydetti.

Yunanistan'dan provokatif eylemler

Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken, Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti sürdürüyor.

İstişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana Yunanistan, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı denizaltı ilanlarında (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti.

Aynı şekilde Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021'de atışlı eğitim yapılacağına yönelik denizaltı ilanında gayrı askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek adalarının karasularını kapsayan sahalara yer verdi.

Güvenlik uzmanları söz konusu faaliyetleri, Yunanistan'ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesi olarak nitelendirmişti.