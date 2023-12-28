Türkiye, 6 Şubat'ta, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı, mayıs ayında cumhurbaşkanı ile parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Türkiye'de yeni yılın ilk ayında, 18 Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin tarihinin öne çekilmesi tartışıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim için 14 Mayıs 2023 Pazar gününü en uygun tarih olarak gördüklerini söyledi.

Memur ve emeklilerin Ocak 2023'teki maaş artış oranı, önce yüzde 25 olarak açıklandı, ardından oran, Erdoğan tarafından yüzde 30'a yükseltildi.

Türkiye, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Kur'an-ı Kerim'i yaktığı eylemlere en üst düzeyde tepki gösterdi, İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Ankara ziyareti iptal edildi.

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da etkili olan depremlerde 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti, bu illerde OHAL ilan edildi.

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 70'e yakın ülke arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi, depremzedelere yardım taşıdı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilen deprem sonrası tüm kurum kuruluşlar ile gönüllüler seferber oldu, yardım için yola çıkanlar araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmaların hız kazandığı mart ayında, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı.

YSK, cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunu ilan etti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilkinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildiği nisan ayında, dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine girdi.

Nisan ayında ayrıca Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE yörüngesine fırlatıldı, yeni Altay Tankı TSK'ya teslim edildi, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz doğal gazı devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı törende, ilk nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS "nükleer tesis" statüsüne kavuştu.

Türkiye mayıs ayında, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gitti, ilk turda cumhurbaşkanı adaylarının yeterli çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tur oylama yapıldı.

Milletvekili genel seçiminde ise AK Parti, oyların yüzde 35,62'sini alarak sandıktan birinci parti çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turda Erdoğan, yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, TUSAŞ'ın Kahramankazan merkez yerleşkesinde tanıtıldı.

Mayıs ayında, Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer 100 yaşında, ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel de 86 yaşında hayata veda etti.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başladığı haziran ayında, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı, yeni MİT Başkanı, İbrahim Kalın; yeni Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan oldu.

Asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararının da alındığı haziranda, yüzde 25'lik konut kirası artış oranı üst sınırı uygulaması Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Haziran ayında, keman virtüözü Suna Kan 87 yaşında, Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında vefat etti.

Temmuz ayına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolü damgasını vurdu.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek vereceği belirtildi.

MFÖ grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Yüksek Askeri Şura kararıyla komuta kademesinde değişiklik yapıldı. Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa bir kadın subay amirallik rütbesine terfi ettirildi, Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat tuğamiralliğe yükseltildi.

Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı ağustos ayında, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams Bodrum'da, 7 Grammy Ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz müzisyeni ve söz yazarı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi.

Erdoğan, New York'ta BM 78. Genel Kurulu'na hitabında, Türkiye'nin terörle mücadelesi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Suriye, Türkiye-ABD ilişkileri, AB ve BM'de reform konularında önemli mesajlar verdi.

New York'ta Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüşen Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için Musk'a çağrıda bulundu.

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye'nin büyük bölümü sağanakların etkisinde kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, Kırklareli'nde 6, İstanbul'da 2, Aksaray'da da biri 3 aylık bebek 2 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile iki kardeşi 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili olarak dünya liderleriyle telefon diplomasisi yürüterek, tüm aktörleri barışın tesisi için adım atmaya çağırdı.

Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresinde, yeniden partisinin genel başkanlığına seçildi.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak TBMM'ye sevk etti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi, Atalay'ın tahliyesine ve yeniden yargılanmasına hükmetti.

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze için başlattığı barış diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 ülkelerinin liderlerini de iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırdı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan yaralılarla ilgili Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu, kasımda 88 Gazzeli tedavi için uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

Pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede konuştu.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda, 13 yıldır genel başkanlık görevinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel seçildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararına uyulmamasına ve bu kararı alan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin kararı da kasımda yargı ve siyasette uzun süre tartışıldı.

2023 yılının son haftasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit oldu. MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 29 hedefi imha etti, operasyonlarda üç günde 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yılın son ayında, sahipsiz köpeklerin saldırısında bir çocuğun ağır yaralanması nedeniyle sahipsiz hayvanlar sorunu ve Ankaragücü maçı sonrası eski Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın maçın hakemine yumruklu saldırısı da tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile verdiği "dostluk" mesajlarının, iki ülke için yeni dönem olarak nitelendirildiği aralık ayında, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılan 37'si bebek ve çocuk, 68 hasta daha Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.