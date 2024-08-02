Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

BTK'nın sayfasında yer alan bilgi notunda "instagram.com 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

Kurum, tarafından yapılan son açıklamaya göre, "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle" kapatıldı. Ancak erişim engelinin ne kadar süreceğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.