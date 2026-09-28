Türkiye’de kabine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak.

TRT Haber’in aktardığına göre kabine toplantısının öncelikli gündem maddelerinden biri, fon krizi soruşturması olacak. Soruşturma kapsamındaki son durum Kabine toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınacak. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü teknik ve hukuki çalışmalar masaya yatırılacak; atılacak ilave adımlar değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun 24 Ağustos’taki ilk toplantısının ardından gelinen aşama gözden geçirilecek. Sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinin hazırladığı raporlar ile terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin detaylar kapsamlı biçimde analiz edilecek.

Dış politika başlığında ise bölgesel ve küresel gelişmeler öne çıkıyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in bölgesel saldırganlığının önlenmesine yönelik adımlar Kabine'nin takibinde olacak.