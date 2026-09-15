Türkiye İçişleri Bakanlığı, 48 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik operasyonlarda 1008 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “yeni nesil organize suç örgütleri” ile “bu örgütlerin sosyal medya ve iletişim platformlarındaki yapılanmalarına” yönelik ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, örgütsel faaliyetlerini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşıdıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya ve sosyal medyayı kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi."

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyayı "suçun vitrini" sananların hesabını bozduklarını vurguladı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, 'yeni nesil suç şebekelerine' de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar, devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak. Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum."