Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulunun, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği üç ilçe ve dört beldede seçmenler bugün sandık başına gitti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde ve Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy verme işlemi başladı.

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçelerde, beldelerde ve mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Seçimlerin yenilenmesine karar verilen üç ilçe ve dört beldede oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

-Edirne'de Umurbey Mahallesi bir kez daha sandığa gitti

Bu arada Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor.