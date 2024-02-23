Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve beraberindeki heyet Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda yer alan North Cyprus şemsiye standını ziyaret etti.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Tugay Tunçer’e ziyareti sırasında KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş, TC Başkonsolosu Onur Şaylan ile bürokratlar eşlik etti.

Heyeti, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, Daire Fuarlar Amiri Öcal Erten, Sanayi Odası Fuar ve Stant Sorumluları Günce Volkaner ile Hüseyin Ezgin karşıladı.

Volkaner ve Ezgin Büyükelçi Tunçer’e katılımcı firmalar, ihracat ve Odanın fuar çalışmaları konusunda kısaca bilgi verdi.

TC Büyükelçisi Tugay Tunçer ve beraberindeki heyet fuara katılan stantların tümünü tek tek ziyaret ederek katılımcılar ile görüştü.

Odanın düzenlediği standı ve sergiyi çok başarılı bulduğunu belirten Tunçer, bölgeye yapılacak ihracat ve diğer ticari ilişkiler konusunda her türlü desteği vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Büyükelçi Tugay Tunçer’e, fuarda standı bulunan Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Betmezoğlu geleneksel Kıbrıs kapısı motifli bir tablo takdim etti.

Açıklamada, fuara katılımcılar verimli bir fuar geçirdiklerini söyleyerek, bu yıl özellikle KKTC Temsilcisi Umut Koldaş’ın yoğun ilgisinden ve katkısından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.