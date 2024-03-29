Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 yükselerek 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2023'te yüzde 60,5 iken geçen ay yüzde 75,7'ye yükseldi.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51 azaldı

Ocak-şubat döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16 azalışla 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan 12 milyar 955 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2023 döneminde yüzde 58,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76'ya yükseldi.