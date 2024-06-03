Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ülke turizmini Türkiye’de tanıtma amacıyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile işbirliğine devam ediyor.

Bakanlık açıklamasında göre, bu çerçevede dün KKTC’ye gelen 45 kişilik TÜRSAB Kayseri heyeti 5 Haziran Çarşamba gününe kadar KKTC’de ağırlanacak. TÜRSAB heyetinde acente temsilcilerinin yanı sıra, İl Turizm Müdürü ile medya mensupları da yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın doğasının ve plajlarının yanında tarihi güzellikleri, dalış, yürüyüş, gastronomi, inanç ve Maraş gibi hüzün turizmi yapılabilecek çeşitli zenginlikleri Kayseri ve bölgesinden gelen seyahat acenteleri temsilcilerine tanıtılıyor.

-Bugün yapılan workshop'ta KKTC'yle ilgili sunum da yer aldı

Ülkenin gezilmesinin yanı sıra bugün Lefkoşa’daki Grand Pasha Otel’de Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve KITSAB yetkilileri ile Kayseri’den gelen heyetle workshop yapıldı. Heyete, Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından KKTC'yle ilgili bilgiler verilen sunum gerçekleştirildi.

Sunum öncesinde konuşmalar yapıldı. İlk sözü KITSAB Başkanı Orhan Tolun aldı.

-Tolun: “Kıbrıs casino dışında tatil yapılabilecek çok güzel bir yerdir”

KITSAB Başkanı Orhan Tolun konuşmasında, Kayseri bölgesindeki meslektaşlarıyla kader birliği yaptıklarını kaydetti ve pandemi nedeniyle yarım kalan işbirliğinin yeniden canlandırılmasının önemini vurguladı.

Kıbrıs turizminin ana pazarının Türkiye olduğunu dile getiren Tolun, “Türkiye’de Kıbrıs ile ilgili akla gelen model casino turizmidir. Ancak Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinin yanı sıra gerek tarihi, gerekse mutfağı çok zengindir. İşte bu zenginliği siz TÜRSAB üyelerinin Türkiye’ye tanıtmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs’ta 12 aya yayılan turizm yapılabileceğini söyleyen Tolun, her iki ülkede de Türk Lirası kullanıldığını, ayni dil, ayni din, çok benzer kültürel özellikler taşıyan insanların var olduğunu dile getirdi. Tolun, “Kıbrıs casino dışında tatil yapılabilecek çok güzel bir yerdir” dedi.

-Mart: “Karşılıklı güzel işbirliklerine imza attık”

TÜRSAB Kayseri Bölge Başkanı Ali Emre Mart da, daha önce benzer bir etkinliğin Kayseri’de düzenlendiğini anımsatarak, karşılıklı güzel işlere imza atıldığını kaydetti. Mart konuşmasında “KKTC pazarını çok önemsiyoruz. Heyetimizde, İl Turizm Müdürümüz, otel yöneticilerimiz, gazetecilerimiz var” diye konuştu.

Kayseri ile KKTC arasındaki uçak seferlerinin artmaya başlamasının önemini vurgulayan Mart, bu workshop sayesinde Kuzey Kıbrıs’ı daha iyi tanıyacaklarını ifade etti.

-Dursun: “Kıbrıs’ın güzelliklerini görülecek ve aktarılacak”

Kayseri İl Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, daha önce KKTC heyetinin Kayseri’yi gezip gördüğünü, şimdi de Kayserili turizmcilerin Kıbrıs’ın güzelliklerini gezip göreceğini belirterek, bu güzelliklerin aktarılacağını dile getirdi.

Dursun, karşılıklı işbirliği sayesinde uçuşlarda da artış olduğunu dile getirerek, bunun önemli bir gelişme olduğuna vurgu yaptı.

-Aktunç: "Kıbrıs’ın güzelliklerini anlatın"

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da konuşmasına, ülkemize “hoş geldiniz” diyerek başladı.

Türkiye’de 84-85 milyon insanın yaşadığını, ancak KKTC’ye 4-5 milyon kişinin geldiğini ifade eden Aktunç, hala 80 milyon insanın Kıbrıs’a gelmediğini anlattı. Bu sayının artırılması için uğraş verdiklerini dile getiren Aktunç, şöyle konuştu:

“Kıbrıs casinolardan ibaret değildir. İnanç, hüzün, dalış, yürüyüş, dağcılık, tarih ve gastronomisi zengin bir ülkeyiz. Sizden ricam casino ön yargılarının kaldırılmasına yardımcı olmanızdır. Evet; casino da turizmin bir çeşididir ama sizler aracılığıyla Kıbrıs’a gelecek kişilerin ülkenin güzelliklerini bilmesini istiyorum. Birbirimizi daha iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum.”

“Ada Kıbrıs” ismiyle bir tanıtım kampanyası başlattıklarını anlatan Aktunç, ada insanının misafirperverliği ve sıcaklığının bu slogan ile anlatılmasını hedeflediklerini kaydetti.

“Biz size Kıbrıs’ı yeniden anlatmak istiyoruz, siz de bunu anlatın” diyen Aktunç, Kayseri ve bölgesinden insanların Kıbrıs’a gelmesini ve gönül bağlarının pekişmesini arzu ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmalar sonrasında karşılıklı hediye takdimleri yapıldı ve workshop, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımının yapıldığı sunum ile devam etti.