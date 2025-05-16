Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti. 2024 yılı değerlendirmesinin yapıldığı 49. Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı.

Tütün Endüstrisi Kurumu'nda saat 11.30’da başlayan toplantıda konuşan TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl, yenilikçi ve girişimci yatırımlarla şirketin, piyasada rekabet edebilen ve piyasa şartlarında tüketici taleplerini en iyi şekilde karşılayabilen bir şirket haline dönüştüğünü aktardı.

Bu gelişim ve dönüşümle fabrikanın daha fazla büyümeye devam edeceğine inandığını kaydeden Bingöl, tedarik, emtia ve döviz krizi gibi problemlerle karşı karşıya kalan Şirketin, faaliyetlerinde aksaklık göstermediğini, aksine, kendi öz kaynaklarıyla yatırımlarına devam ederek, stok ve tedarik çalışmalarını doğru yöneterek, ayrıca vergi ve istihdam bakımından KKTC’ye çeşitli katma değer kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

Bingöl, açılış konuşmasının ardından Divan Kurulu Başkanlığı’na TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlı Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürü Yardımcısı Seyit Ahmet Eşmedereli’yi önerdi.

-Eşmedereli

Toplantıya başkanlık eden Seyit Ahmet Eşmedereli de konuşmasında, son birkaç yılın faaliyet raporlarına bakıldığında yeni stratejiler ortaya koyularak şirketin geleceğinin öngörülebilir hale geldiğini, tamamıyla öz sermaye ile yapılan yatırımlarla şirketin büyüme gösterdiğini kaydetti.

Eşmedereli, ürün pazarında yaşanan hızlı değişimlere rağmen tercih edilebilirliğini, hedef kitlesini ve rekabet gücünü koruyarak devam ettiriyor olmanın, Şirketin potansiyelini açık bir şekilde gösterdiğini ifade ederek, her geçen yıl KKTC devletine sağlanan katkının artmasından dolayı kıvanç duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantının gündeminde Yönetim Kurulu Raporunun ibra edilip onaylanması, 31.12.2024 tarihli Bilanço ve İlavesi Kâr ve Zarar Hesaplarının incelenmesi ve Murakıplar raporunun okunarak ibra edilmesi ve onaylanması ve daha sonra önerge ve temenniler yer alacak.