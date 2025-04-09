Milli Eğitim Bakanlığı, “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü” ile bu tüzüğün 5’inci maddesi uyarınca çıkarılan genelgenin yayımlandığını duyurdu.

Bakanlık Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu Tüzüğün, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandığı ve aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Tüzük ve genelgenin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde kamuoyunun erişimine sunulduğu, ilgili öğretmen sendikalarıyla paylaşıldığı ve Bakanlığa bağlı okullara gönderildiği ifade edildi.