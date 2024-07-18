KTTO Üyesi ve Ekonomist Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, UBP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladıktan sonra ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Karavelioğlu, Birinci Global kurucu başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret etti.

Karavelioğlu,ziyarette yaptığı açıklamada diğer adaylardan farklı olduğunu düşündüğü için aday olduğunu dile geitrdi.

Amaçlarının ülke ve gençler için değişim yaratmak olduğunu söyleyen Karavelioğlu, ülkenin planlı programlı, hedefli olaraK çalışması ve güney ile ekonomik farkın kapanması için gerekenleri yapılması gerektğini belirtti.

Birinci Global kurucu başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de konuşmasında Karavelioğlu’na başarılar diledi ve nizaket ziyareti için teşekkürlerini iletti.