Girne Parti Meclisi Adaylarının aldığı oylar şöyle:
1-Özgür Yeleğen 2699
2-Mehmet Cemal Soyer 2598
3-Sami Otcuoğlu 3085
4-Murat Karalar 3079
5-Hasan Uzun 3055
6-Sultan Sonay 2994
7-Yalçın Koçyiğit 2619
8-Emre Üstel 3484
9-Atila Mahmutoğlu 2731
10-Mustafa Kırılmaz 2409
11-Hakan Denizalp 3082
12-Halit Soytürk 2721
13-İbrahim Akay 2716
14-Mehmet Bulanık 2465
15-Hasan Barut 2726
16-Hasan Acıman 2414
17-Fırat Güçlüsoy 2654
18-Ahmet Türk 2281
19-Hüseyin Kayım 2532
20-Özbay Abik 2270
21-Kıvanç Demirtaş 2437
Girne Gençlik Kotası
1-Cevdet Çağer 2960
2-Sami Yediyıldız 2913
3-Zekiye Yağmur Aydındağ 2721
Girne Kadın Kotası
1-Zalihe Damdelen
2-Özge Kardana Atlı