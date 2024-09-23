Girne Parti Meclisi Adaylarının aldığı oylar şöyle:

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 23 Eylül 2024 Gazetelerin manşetlerine göz atın - 23 Eylül 2024

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1-​Özgür Yeleğen​​​                      2699

2-​Mehmet Cemal Soyer​​​          2598

3-​Sami Otcuoğlu​​​                     3085

4​-Murat Karalar​​​                       3079

5-​Hasan Uzun​​​                         3055

6-​Sultan Sonay​​​                       2994

7-​Yalçın Koçyiğit​​​                      2619

8​-Emre Üstel​​​                           3484

9​-Atila Mahmutoğlu​​​                2731

10​-Mustafa Kırılmaz​​​                2409

11-​Hakan Denizalp​​​                 3082

12​-Halit Soytürk​​​                      2721

13​-İbrahim Akay​​​                      2716

14-​Mehmet Bulanık​​​                2465

15​-Hasan Barut​​​                      2726

16​-Hasan Acıman​​​                   2414

17-​Fırat Güçlüsoy​​​                   2654

18​-Ahmet Türk​​​                        2281

19​-Hüseyin Kayım​​​                   2532

20-​Özbay Abik​​​                         2270

21​-Kıvanç Demirtaş​                 2437

​​​​​ Girne Gençlik Kotası​​

1​-Cevdet Çağer​​​                       2960

2-​Sami Yediyıldız​​​                     2913

3-​Zekiye Yağmur Aydındağ​​      2721

Girne Kadın Kotası​​​

1​-Zalihe Damdelen​​​

2-​Özge Kardana Atlı​​​

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Editör: Kıbrıs Genç Tv