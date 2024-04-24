UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı Kadın Kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa’da şölen düzenledi.

Partiden verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Zorlu Töre, UBP Milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, örgüt başkanlarının yanı sıra gençlik ve kadın kolları temsilcilerinin de katıldığı şölende, çocuklar için tasarlanmış yaratıcı atölye çalışmaları ve oyunlar, yüz boyama, müzikli performanslar ve dans gösterileriyle yarışmalar yapıldı. Şölende ayrıca çocuklar için özel hazırlanan hediye paketleri de dağıtıldı.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa İlçe Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün, ulusal egemenlik bilincinin yanı sıra çocukların kişisel ve sosyal gelişimine de katkıda bulunmak için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Savaşan, şöleni organize eden kadın kolları başta olmak üzere, sponsorlara, organizasyonda emeği geçenlere, çocuklara, ailelere ve gönüllülere teşekkür etti.

Ahmet Savaşan, hedeflerinin bu özel şöleni, gelenekselleştirerek ve her geçen yıl daha da büyüterek çocuklara ve ailelerine unutulmaz anılar yaşatmak olduğunu söyledi.