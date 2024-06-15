Ulusal Birlik Partisi (UBP), Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı siyasal partiler toplantısına katıldı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Türk Devletleri Teşkilatı siyasal partiler toplantısına UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

15 Haziran Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Anlaşması’nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen toplantıda, Başbakan Üstel ve Hasipoğlu, Macaristan, Kazakistan ve Özbekistan parti başkanları ve genel sekreterleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

-Üstel

Türk Devletleri Teşkilatı siyasal partiler toplantısında konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 2023 yılı sonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi, Türkiye AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi’nin tarihi bir işbirliği antlaşmasına imza attığını anımsatarak, “Bu antlaşma Azerbaycan’da yeniden teyit edilmiştir. Bu gelişmelerin ardından partiler arası diyaloğumuz da artmıştır. Partilerimizin aynı zamanda iktidarda olmaları sayesinde, hükümetler arası diyaloglarımız da artmıştır.” dedi.

“Toplantımızın da başlığı olan ‘partiler arası diplomasi’, devletler arası diplomasinin adeta bir itici gücü haline gelmiştir. Bu çalışmaların ardından çok daha büyük bir gelişmeler yaşanmıştır” şeklinde konuşan Başbakan Üstel, Azerbaycan Ulusal Parlamentosu’nun KKTC ile Azerbaycan Dostluk Grubu’nun kurulması kararını meclisten geçirerek, Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubunu kurduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, “Bu en basit tabirle meclislerimizin birbirini tanıması anlamına gelmektedir ki, bu çok önemli bir adımdır” şeklinde konuştu.

Toplantılarla ilgili bilgi veren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, siyasal partiler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, panele katılım yanında ikili görüşmeler de yaptıklarını söyledi.

Hasipoğlu şöyle konuştu:

“AK Parti - Yeni Azerbaycan Partisi ile UBP arasında imzalanan işbirliği protokolü örnek gösterilerek , diğer ülke iktidar partilerine de çağrıda bulunulmuştur. Hedefimiz bir millet üç devletteki, devlet sayısını Türk Devletleri Teşkilatı’nda artırmaktır.”