Ulusal Birlik Partisi'nde, içlerinde Başbakan Ünal Üstel'in yakın çalışma ekibi içerisinde olan Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal'ın (Juju) da bulunduğu bazı kadın kolları başkanlarının görevden alınmasının ardından MYK önerisi ile Girne ve Mağusa Kadın Kolları Başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre UBP MYK tarafından Özge Kardana Girne Kadın Kolları Başkanlığı'na, Neriman Durdu Kaşif ise Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı'na atandı.