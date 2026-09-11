Hava hafta boyunca genellikle az bulutlu olacak, pazar, pazartesi ve salı günleri sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü yer yer kuvvetli esecek.