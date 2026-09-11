Hava hafta boyunca genellikle az bulutlu olacak, pazar, pazartesi ve salı günleri sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü yer yer kuvvetli esecek.