Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, Baraka Kültür Merkezi ve Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Girne Kaymakamlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, kadınların yaşadığı sorunlara yer verilen basın açıklamasını Baraka Kültür Merkezi Aktivisti Pınar Piro okudu.

Piro, kadınlar evde de iş hayatında da sömürüldüğü, hükümetlerin çalışanların haklarını koruyacak sendikalaşma zorunluluğunu yasallaştıramadığını söyleyerek, “Kadınlar olarak bu toplumda var olabilmemizin önünde birçok engel var ve biz onları aşacağız” dedi.

Kadınların sorunlarına işaret eden Piro, kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkinin kadınlara yapıştırdığı rollerden kurtulamadığını belirtti.

“İstiyorlar ki toplumdan yabancılaşalım, siyasetten uzaklaşalım, kültürel yaşamdan kopalım, biz hep ikincil olalım” diyen Piro, ücretsiz kreş ve çocuk merkezlerinin yanı sıra, kaliteli yaşlı bakım evleri için her türlü baskıyı yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kadınların güvencesiz çalışma koşulları, esnek çalışma saatlerine uymak için zorlama, ek mesailerin ödenmemesi, mobbing gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirten Piro, şiddete-tacize-tecavüze maruz kaldıklarını, canlarından olduklarını söyledi.

Şiddet önleme merkezi, çocuk izlem merkezi ve sığınma evlerine ilişkin eksikliklerin giderilemediğini dile getiren Piro, “Susmayacağız, susturulanın da sesi olacağız. Erkek adalet değil, gerçek adalet için sürdüreceğiz mücadelemizi. Kirli elleri ile emeğimize ve bedenimize yapışan her kimse, yakasına yapışacağız biz de. Korkup kaçmak yok, yürüyeceğiz üzerine üzerine. Ta ki her birimiz özgür olana dek” ifadelerini kullandı.