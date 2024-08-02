Dün ve bu sabah 2’si Gazimağusa civarlarında, 1’i de Girne’de olmak üzere 3 trafik kazası meydana geldi; kazalar sonucunda alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyen 1 sürücü ile alkollü olduğu tespit edilen bir diğer sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, yönetimindeki GE 777 plakalı aracı ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarpan ve olay yerinden ayrılan Okan Göktürk (E-27) daha sonra tespit edildi ancak alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği için tutuklandı. Kaza dün saat 16.30 sıralarında Mutluyaka ile Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu arasında meydana geldi.

Hatice Akbaş (K-18), yönetimindeki SJ 934 plakalı araç ile Mutluyaka Köyü’nden gelerek anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa-Gazimağusa Anayoluna giriş yaptı ve önünü tıkadığı Gazimağusa istikametine doğru seyreden Batuhan Ambar (E-22) yönetimindeki DF 932 plakalı araçla çarpıştı. Kazada SJ 934 plakalı araç sürücüsü Hatice Akbaş ile araçta yolcu olarak bulunan ve bel kırığı teşhisi konan Safiye Akbaş (K-44) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kaza dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi’nde ise Kadir Geben (E-41) 236 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SJ 666 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrederken önünde seyreden sürücüsü ve plakası meçhul araca arkadan çarptı.

Bu sabah saat 00.20 sıralarında yaşanan, kimsenin yaralanmadığı kaza sonucunda Geben tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.