KKTC’de dün meydana gelen üç trafik kazasında iki kişi yaralandı; alkollü içki tesiri altında araç kullanan iki sürücü de tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, İskele’de bulunan bir sitede, saat 17.30’da, 135 miligram alkollü içki tesiri altında olan Elis Toska (E-40), yönetimindeki NU 533 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yaptı. Toska'nın aracı o esnada, çemberi dönmekte olan Hasan Er (E-29) yönetimindeki ZYP 310 plakalı araca çarptı.

NU 533 plakalı araç sürücüsü Elis Toska, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Ağaca çarptı, takla attı, şarampole düştü

Ağıllar-Kantara yolunda, saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, Osmancan Şeker (E-25) yönetimindeki UT 552 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, çam ağacına çarptıktan sonra takla atıp, yaklaşık 40 metre derinlikteki şarampole düşerek bir ağılın üzerinde, ters dönerek durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.

- Alkollü sürücü yayalara çarptı

Gazimağusa’da, saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada ise 164 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Mehmet Arıcılar (E-73), yönetimindeki NU 692 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Yavuz (K-19) ile Sadi Emir Coşkun’a (E-21) çarptı.

Kazada yaralanan yayalardan İrem Yavuz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Mehmet Arıcılar, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.