Girne Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen kazada bir araç tamamen yandı, Lefkoşa - Güzelyurt ana yolundaki kazada araçta yangın çıktı. Girne'de ise alkollü sürücü kazaya neden oldu. Trafik kazalarında bir kişi yaralandı, iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Girne-Lefkoşa ana yolunda, 05.00 sıralarında, Hasan Özmen (E-21) yönetimindeki TZL 898 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada arkayı kontrol etmeden sol şeride geçti. Araç, o esnada sol şeritte seyreden 120 miligram alkollü içki tesiri altındaki Osman Kanat (E-31) yönetimindeki YY 777 plakalı aracın önünü tıkadı. YY 777 plakalı araç sürücüsü, TZL 898 plakalı araca çarpmamak için sola manevra yaptığı sırada çelik bariyerlere çarptı, yoldan çıkıp takla atarak tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan YY 777 plakalı araç sürücüsü Osman Kanat, Kolan British Hospital’da Cerrahi Servis’te tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle YY 777 plakalı araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç, tamamen yandı.

TZL 898 plakalı araç sürücüsü Hasan Özmen, tutuklandı.

- Kaza yapan araçta yangın çıktı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda dün 19.00 sıralarında, 197 miligram alkollü içki tesiri altında olan Suat Önder (E-56), dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yönetimindeki GR 361 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak sete çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle GR 361 plakalı araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta zarar meydana geldi.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Girne’de saat 23.30’da meydana gelen kazada ise, 131 miligram alkollü içki tesiri altında olan Mustafa Kavaz (E-38), yönetimindeki KG 960 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağ şeride geçti. Araç o esnada karşı istikametten gelen Abdusselam karaduman (E-29) yönetimindeki UA 904 plakalı aracın yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

KG 960 plakalı araç sürüşücüsü Mustafa Kavaz, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.