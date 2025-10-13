Gazimağusa’da bir süpermarkete ait araç parkında, bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ile birlikte içerisindeki toplam 3 bin TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili Z.S.(E-66) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 26 Eylül’de meydana gelen olayla ilgili zanlı olarak görülen ve aranan Z.S, dün Derinya Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edildi.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.