Gazimağusa’da bir süpermarkete ait araç parkında, bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ile birlikte içerisindeki toplam 3 bin TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili Z.S.(E-66) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 26 Eylül’de meydana gelen olayla ilgili zanlı olarak görülen ve aranan Z.S, dün Derinya Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edildi.

En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi
- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.