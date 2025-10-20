Ülkede dün meydana gelen üç trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Girne-Karpaz Sahil Anayolu üzerinde, dün 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zeynep Akyel (K-28), yönetimindeki KB 442 plakalı salon araçla Kaplıca istikametinden Balalan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yudi Dağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak çelik bariyere çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Akyel, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

-Girne’de trafik kazası…

Girne’de Balıkçı Kemal Sahilboyu Sokak üzerinde dün 14.45'te meydana gelen trafik kazasında Marilou Alexandrescu (K-46), yönetimindeki KHZ 026 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde doğu istikametine geri gitti.

Araç, yolun solundan çıkarak sol arka kısmıyla önce beton sete, ardından beton duvara çarpıp takla attı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Ötüken’de trafik kazası; 3 yaralı…

Öte yandan, Ötüken Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde dün 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Ali Özdoğdu (E-18), yönetimindeki PM 753 plakalı salon araçla Ötüken istikametinden Kuzucuk istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bir evin balkonunun beton merdivenine çarptı.

Çarpmanın ardından savrulan araç, evin duvarına tavan kısmıyla çarpıp takla atarak balkon demir korkulukları üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Özdoğdu ile aynı araçta yolcu Mahmut Bamya (E-18) ve Hüseyin Şenyer (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.