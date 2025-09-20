Rus ordusunun Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların ülkenin farklı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
Saldırılarda Dnipropetrovsk, Mikolayiv, Çernigiv, Zaporijya, Poltava, Odessa, Kiev, Sumi ve Harkiv bölgelerindeki sivil altyapı hedef alındı.
Dnipro kentinde yüksek katlı bir binaya düşen misket başlıklı füze 3 kişinin ölümüne yol açarken, onlarca kişi de yaralandı.
Dnipro Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, saldırıda toplam 26 kişinin yaralandığını bildirdi.
Zelenskiy, uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.