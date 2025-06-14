Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Çek Teknik Üniversitesi (CTU) Prag İnşaat Fakültesi, akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, protokole, UKÜ adına Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara ile CTU Prag İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jiří Mača imza koydu.

Protokol, iki yükseköğretim kurumu arasında eğitim, araştırma ve kültürel değişim alanlarında ortak çalışmalar yapılmasını öngörüyor.

İşbirliği kapsamında, “mimarlıkta uygulamalı psikoloji” alanında disiplinlerarası araştırmalar teşvik edilirken, uluslararası “Inspireli Awards” yarışmasına ortak katılım ve organizasyonlar planlanıyor.

Ayrıca, akademik personel ve öğrenci değişim programları karşılıklı olarak yürütülerek, ortak eğitim projeleri, araştırma faaliyetleri ve bilimsel yayınların geliştirilmesi planlanırken, eğitim materyalleri, araştırma çıktıları ve yeni teknolojilerin paylaşımı da bu iş birliğinin unsurları arasında yer alıyor.

Protokol, akademik personelin kısa süreli değişim programları çerçevesinde ev sahibi üniversitede ders vermesi, araştırma yapması ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılması imkânı sağlayacak. Öğrenci değişimleri ise lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde, hem kültürel hem akademik amaçlarla gerçekleşecek.

Bunun yanında, ortak araştırma projeleri geliştirilmesi, araştırmacıların karşılıklı laboratuvar erişimi ve özellikle doktora seviyesinde iş birliklerinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar desteklenecek. İş birliği kapsamındaki projelerde fikri mülkiyet hakları, finansman ve proje detayları ayrı ayrı yazılı anlaşmalarla düzenlenecek.