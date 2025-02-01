Ülke genelinde dün yaklaşık bin 800 araç trafikte denetlendi. Trafik suçlarının ilk sırasında sürat, ikinci sırasında da cep telefonuyla konuşmak yer aldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün trafikte bin 791 araç sürücüsü kontrol edilirken, trafik suçu işleyen 311 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. 27 araçsa trafikten men edildi.
311 sürücüden 118’i hakkında hızlı, 15’i hakkında alkollü, 3’ü hakkında da emniyet kemersiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.
90 sürücünün cep telefonu kullandığı, 2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığını, 4 sürücünün de miğfer başlıksız motosiklet kullandığı tespit edildi.
Sürücülerden 79’u hakkında diğer trafik suçlarından işlem yapıldı.