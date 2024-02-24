Dün gece ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,330 araç sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 241’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 84’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 442 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılıldı.

Öte yandan 1 sürücü tutuklanırken ,49 araç ise trafikten men edildi.