Ülke genelinde, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 888 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 292 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“190’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 64’ü diğer trafik suçları.”