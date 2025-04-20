Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu; toplam 1,810 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından toplam 341 sürücü rapor edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 49 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları şöyle:

“160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,13’ü muayenesiz araç kullanmak, 10’u trafik levha işaretlerine uymamak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü B işletme İznine uymamak,3’ü T işletme İznine uymamak,2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,2’si tehlikeli sürüş yapmak,1’i sigortasız araç kullanmak,1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i polisin dur emrine uymamak,1’i koruyucu başlıksız araç kullanmak,1’i A işletme İznine uymamak ve 96’sı diğer trafik suçları.”