Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde, toplam 2 bin 162 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu çeşitli trafik suçlarından 458 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, iki sürücü tutuklandı ve 28 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre sürücülerin 252’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak; 42’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak;17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak; 7’si sigortasız araç kullanmak; 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak; 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak; 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 120’si diğer trafik suçlarından ceza aldı.