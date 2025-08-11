KKTC’de ikamet izinsiz olarak kalma suçundan tutuklanan Ömercan Akrep ile Nelson Nzube Igbokwe yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 7 Ağustos 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda tespit edilen Nelson Nzube Igbokwe'nin mesele ile bağlantısının olmadığının fakat yapılan muhaceret kontrolünde ise 20.04.2023 tarihinden itibaren 830 gündür yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı tarihe bir soruşturma için Lefkoşa Adli Şubeye çağrılan zanlı Ömercan Akrepin de yapılan muhaceret kontrolünde 31.03.2024 tarihinden itibaren toplamda 494 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre zarfında ihraç işlemleri için yazı yazıldığını ancak henüz cevap alınmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.