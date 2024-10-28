Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği "Ülkemi Tanıyorum Projesi"nin ilki gerçekleştirildi.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Dipkarpaz bölgesi okullara yönelik planlanan etkinlik çerçevesinde Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri Girne bölgesindeki tarihi ve ören yerlerini gezdi, bilgi aldı.

Minia Kıbrıs, Girne Kalesi, Girne Limanı, Balabayıs Manastırı, Hz Ömer Türbesi, Yavuz Çıkarma Anıtı'nı gezen gençler, Gençlik Dairesi’ne bağlı Lapta Gençlik Kampı'nda konakladı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu da gezinin bir bölümüne katılarak gençlerle birlikte oldu.

Gençlerin projeden memnuniyet duyduğunu ve bunun mutluluk verici olduğunu belirten Ozanoğlu, Karpaz bölgesi gençlerinin sosyal etkinlik alanında isteklerini de dinledi.

Ozanoğlu, etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti.