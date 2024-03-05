Cumhuriyet Meclisi, “Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” UBP Milletvekili Komite Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında bugün saat 09.30’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite davetlilerin dinlenmesi gündemiyle toplandı, toplantıya davetli olarak, Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk, Komite Üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu katıldı. Komite toplantısına Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de katıldı.