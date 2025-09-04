Tır dorsesinde ülkeye kaçak sokulmaya çalışılan bir kişi öldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan tırla ülkeye giriş yapan C.K.(E-43) ile E.Ö.(E-36), maddi menfaat elde etmek amacıyla ülkeye kaçak sokmaya çalıştıkları erkek şahsı gerekli tedbirleri almayı ihmal ederek tır dorsesinde sakladı.

Tır dorsesinde hareketsiz bulunan yurt dışında sakin henüz kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs E.Ö. tarafından Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Bahse konu şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen koordineli çalışma ve ileri soruşturma kapsamında, C.K. ve E.Ö. ise tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.