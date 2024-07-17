Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurulu 21 Eylül Cumartesi yapılacak.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, UBP parti meclisinin 8 Temmuz’da aldığı karar ve tüzüğün 21. Maddesi uyarınca kurultay Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 9.00’da başlayacak.

Genel Başkanlık için adaylık başvuruları, 22 Temmuz'dan 19 Ağustos'a kadar mesai saatlerinde yapılabilecek.

Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri için adaylık başvuruları da aynı tarihler arasında kabul edilecek.

Aday olacaklar müracaatlarını, istenilen belgelerle UBP Genel Sekreterliği’ne yapacak.

Talep edilen belgeler şöyle;

“Başvuru dilekçesi, KKTC kimlik kartı sureti, Adli Sicil Belgesi, Özel Bağış Makbuzu ve kısa özgeçmiş”