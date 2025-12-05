Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği KKTC Temsilciliği Açıldı

Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği "KATODER" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği, dün akşam Grand Pasha Lefkoşa’da düzenlenen törenle açıldı. Açılışa geniş bir protokolün yanı sıra Türkiye ve KKTC’den iş insanları ile sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Tören; KATODER KKTC Temsilcisi Betül Gökay ve KATODER Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Sabiha Gül’ün ev sahipliğinde, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan KKTC Temsilcisi Betül Gökay, temsilciliğin yalnızca bir açılış olmadığını, “kalkınmaya, bilgiye, toplumsal gelişime ve ortak düşünce üretimine katkı sağlayacak yeni bir yolculuğun başlangıcı” olduğunu ifade etti.

Gökay, ülkenin potansiyeline olan güvenlerini vurgulayarak; sürdürülebilir, etkisi yüksek ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına dokunan projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gökay konuşmasını “Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında güçlü bir köprü kurarak ortak aklı ve yenilikçi fikirleri büyütmeyi amaçlıyoruz.” diyerek sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının temasında ise kadının toplumdaki yeri, üretimdeki rolü ve karar mekanizmalarındaki görünürlüğünün artırılması öne çıktı.

KATODER Başkanı Sabiha Gül’ün kadın odaklı açıklaması salonda büyük alkış aldı. Gül, kalkınmanın ancak kadınların güçlenmesi ve toplumsal yaşamda eşit şekilde yer almasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Temsilciliğin; kalkınma, toplum ve düşünce eksenlerinde KKTC’de sürdürülebilir projeler geliştirmeyi, akademik ve sosyal çalışmaları desteklemeyi ve toplumun tüm kesimlerine dokunan faaliyetler yürütmeyi hedeflediği belirtildi.

Tören, protokol konuşmalarının ardından çekilen anı fotoğrafıyla sona erdi.