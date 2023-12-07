Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun 2 aydır bombaladığı Gazze Şeridi'nde güvenli bölge olmadığını söyledi.

Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin Lübnan'ın başkent Beyrut'ta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından Gazze'de UNRWA'ya ait yaklaşık 80 tesisin hava saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Lazzarini, siviller için belirlenen sığınaklar dahil olmak üzere UNRWA tesislerinin direkt veya dolaylı bir şekilde hedef alındığını belirtti.

Lazzarini, tesislere yönelik hava saldırılarında 130 UNRWA çalışanı ve 220'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

UNRWA Genel Komiseri, "Gazze Şeridi'nde kesinlikle güvenli bir bölge yok. Birleşmiş Milletler tesislerinin bariz bir şekilde göz ardı edilip vurulması hususunda gelecekte bağımsız bir soruşturma açılmasını gerektiğine inanıyorum." dedi.