Senelerdir Kıbrıs Genç TV ekranlarından yayınlanan Çağan Balcan tarafından hazırlanıp sununlan "Unutulmayan Efsaneler" programı bu senede yayın döneminin sonuna geldi.

Programcı Çağan Balcan sezon boyunca misafir ettiği konuklarını düzenlediği ödül töreni ile onurlandırdı.

Tören dün gece Lefkoşa Eziç Restorantta gerçekleştirildi. Törene katılan konuklar keyfili anlar yaşarken gece boyunca ödüller takdim edildi.

Etkinlik vefat eden Kıbrıslı Türk sporcuların anısı için saygı duruşu ile başladı.

Balcan törende gerçekleştirdiği konuşmada konuklarıyla bir aile gibi olduklarını kaydederken programa katılan herkese kendisine program yapma şerefini verdikleri için konuklarına çok teşekkür ettiğini söyledi

Törende konuşma yapan Birinci Medya kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci Çağan Balcana’a eski değil eskimeyen bu ülkenin varoluşuna sporla katkı koyan dostları biraraya getirdiği için ve kendileriyle de buluşturduğu için teşekkür etti.

Birinci konuşmasında, konukların değer verip geldikleri için teşekkür ederken, yerele değer vermenin,yerele sahip çıkmanın ama uluslararsı alanda yarışmak içinde bilgilerle donatılıp dünyanın olmayı da ihmal etmeyelim dedi.

Öte yandan Çağan Balcan etkinlikte konuklarıyla röpartajda gerçekleştirdi.

Ödül töreni unutulmayan efsaneler belgesinin izlenmesiyle devam ederken duygu dolu anlar yaşandı.

Tören ödüllerin takdimi ile son buldu