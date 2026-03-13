Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkede 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasına ilişkin düzenlemeyi Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM Başkanlığına sunduklarını ifade etti.

Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında, Bakanlık faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulunan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Sosyal medya platformlarının, bağımlılık, psikolojik sorunlar, şiddet eğilimi, aile içi çatışma, sosyal ilişkilerde olumsuzluk ve çocukların zaman israfı gibi birçok probleme yol açabildiğini dile getiren Uraloğlu, "15 yaş altındaki çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal medya platformlarını kullanmasını istemiyoruz. Onlar daha çok dersleriyle hemhal olsunlar. Bu, interneti kullanmama değildir, özellikle onu belirtmek isterim. Türkiye'de güvenli internet uygulamamızın da çok ciddi karşılığı var." dedi.

Uraloğlu, bu alanda farklı ülkelerde farklı uygulamalar olduğunu ve hepsini incelediklerini söyledi.

Yaptırımın getirilmesi ve bunun uygulanabilirliği konusunda sosyal medya platformlarıyla görüştüklerini belirten Uraloğlu, "Bunun denemeleri farklı ülkelerde yapıldı. İngiltere'den ABD'ye, Fransa'dan Avustralya'ya kadar birçok örneği var. Ayrıca bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığımız araştırmada söz konusu uygulama yüzde 80 civarında destek aldı." diye konuştu.