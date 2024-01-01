Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gündemi iptal edilmezse 2024'ün "ölüm yılı" olacağını belirtti.

Safedi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "2023'te İsrail, Gazze'yi korkunç savaş suçlarına maruz bıraktı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadı." ifadelerine yer verdi.

Bunun "çifte standartlarla boğuşan uluslararası sistemi" gözler önüne serdiğini belirten Ürdünlü Bakan, şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı'nın Gazze'yi ateşte bırakma, Batı Şeria'yı ve Lübnan'ı ateşe verme, Batı'yı savaşa sürükleme ve kariyerini kurtarma gündemi iptal edilmediği sürece 2024 ölüm yılı olacak."

İsrail Başbakanı Netanyahu, Safedi'nin paylaşımına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.