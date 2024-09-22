Üretim Merkezi 6. Olağan Genel Kurulu, dün dernek lokalinde yapıldı.

Dernek açıklamasına göre, toplantı gündemine uygun olarak divanın oluşumu ile başlayan genel kurulda, divan başkanlığına Abdul Kadir Sidal, sekreterliklere ise Derviş Bilge ve Yavuz Tamakan oy birliği ile seçildi.

Divan başkanının açılış konuşmasının ardından, geçmiş döneme ait faaliyet raporu ve mali raporları Genel Kurul’da görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurulda yeni yönetim kurulu üyelerine Abdul Kadir Sidal, Baran Sapan, Cavit Dereli, Yavuz Tamakan, Yusuf Alkım seçildi.

Denetleme Kurulu Derviş Bilge, Hasan Ercüment ve Salih Uyguroğlu’ndan oluşturuldu.

Üretim Merkezi 6. Olağan Genel Kurul toplantısı yeni döneme yönelik toplumcu sanat anlayışı çerçevesinde çalışmaların yoğunlaştırılmasının gerekliliği üzerine yapılan konuşmaların ardından tamamlandı.