AB ile Lübnan arasında “Suriyeli göçmen/sığınmacıların ‘gönüllü geri dönmesi” için Suriye’de ‘tartışmalı güvenli bölgeler’ oluşturulması için acımasız sınır denetimi” için yapılan anlaşma nedeniyle sivil toplum örgütleri ve Avrupa milletvekillerinin, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i hedef tahtasına oturttuğu bildirildi.

Haftlık Kathimerini haberi “Ursula-Hristodulidis Hedef Tahtasında… STÖ ve Avrupa Milletvekillerinden AB-Lübnan Anlaşmasına Ağır Eleştiri… Avrupa Ödenekleriyle Neler Yapılıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre 30 ülkeden 68 insani örgütün katıldığı “Euromed Rights” isimli ağ ile Sol ve Yeşil Avrupa milletvekilleri “insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı, kirli anlaşma” olarak iteledikleri AB-Lübnan anlaşması yüzünden von der Leyen ve Hristodulidis’e yoğun eleştiride bulunuyor.

Avrupalı Sol ve Yeşiller milletvekilleri von der Leyen’i “üçüncü ülkelerdeki otoriter rejimler ile göçmenler/sığınmacılar konusunda anlaşma yapmakla” suçluyor, kimseye hesap vermeden yapılan bu şeffaf olmayan anlaşmanın, aşırı milliyetçi Victor Orban’ın devralacağı Macaristan AB Dönem Başkanlığı'nda daha da genişletilme çabası olarak nitelendiriliyor. Avrupa milletvekilleri AB “ödenekleri ile neler yapıldığını” sorguluyor.

Eurommed Rights Rum yönetiminin, Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a kaçmak isteyen Suriyeli göçmen/sığınmacılara yönelik tavrını “düşmanca” diye niteliyor. Uluslararası basın da sınır denetimi çerçevesinde Rum gemileri tarafında yapılan önleme faaliyetini “ insanlar günlerce aç ve susuz denizde kaldı ve zorunlu olarak Lübnan’a geri döndü” vurgusuyla aktardı.