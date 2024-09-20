Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca 17 Ekim Perşembe günü ustalık ve kalfalık belgesi yazılı sınavlarının yapılacağı bildirildi.
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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, yazılı sınav kayıtları 1-8 Ekim tarihleri 08.00 – 12.00 saatleri arasında Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi'nde yapılacak.
Editör: Kıbrıs Genç Tv