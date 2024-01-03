Müştekisi olduğu İsias Otel davasını izlemek üzere dün Adıyaman’a gelen Başbakan Ünal Üstel yurda dönüyor.

Başbakan Ünal Üstel, bu akşam Urfa üzerinden Ankara’ya uçacak ve aktarmalı olarak Türkiye saatiyle saat 22.55’te KKTC’ye hareket edecek.

Urfa üzerinden dün akşam saatlerinde Adıyaman’a gelen Başbakan Ünal Üstel ailelerle bir araya gelerek, bugün görüşülmeye başlanan ve müştekisi olduğu İsias Otel davasını izledi.

Gün boyu mahkemeyi takip eden Başbakan Ünal Üstel, Urfa’ya hareket etmek üzere Adıyaman’dan ayrıldı.