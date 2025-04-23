Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felakette hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, yarın başlayacak olan ve kamu görevlilerinin yargılanacağı dava hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, "O günden bu yana taşıdığımız acının adı, artık sadece bir kayıp değil; aynı zamanda adalet arayışının da adıdır" diyerek, bu davanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

-"Dava, toplum vicdanının ses bulduğu ve evlatlarımızın adının adaletle anılması için yürütülen kutsal bir mücadeledir"

Üstel, davanın yalnızca bir yargılama süreci olmadığını, aynı zamanda toplum vicdanının ses bulduğu ve kayıpların adaletle anılması için yürütülen kutsal bir mücadele olduğunu ifade etti.

Davada yer alamayacağını ancak kalben davanın yanında olduğunu ve mücadelenin her anını desteklediğini belirten Başbakan Üstel, kamu görevini ihmal eden herkesin, en yüksek sorumlulukla yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Üstel, "Bu yolda sonuna kadar yanınızdayım" dedi.

Son olarak, Şampiyon Meleklerinin ve tüm kayıpların anısına saygı gösteren Üstel, adalet yerini bulana kadar mücadeleyi sürdürme kararlılığını yineleyerek, "Sizinle birlikte olduğumu bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.