Başbakan Ünsal Üstel, Azerbaycan’daki temaslarını sürdürüyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Türk Devleti Teşkilatı (TDT) üyesi ülke temsilcileri, bugün Suşa'da gerçekleşecek “Türk Devletleri: Jeostratejik Gerçeklikler ve Küresel Felaketler Bağlamında Yeni Stratejik Hedeflere Doğru” isimli uluslararası konferansa katılmadan önce, Bakü'de bulunan Haydar Aliyev’in Anıt Mezarı’nı, Türk Şehitliği’ni ve Azerbaycan Şehitliği’ni ziyaret etti.

Başbakan Ünal Üstel'in de yer aldığı heyette, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Ak Parti Sorumlu Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Başkanı Aktam Ahmadoviç Khaitov, Kazakistan Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer ve Başbakanlık Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel de bulunuyor.