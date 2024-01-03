aşbakan Ünal Üstel, İsias Otel dava süresince devlet olarak, ailelerin yanında olmaya ve dava süreçlerini yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, “Meclis komitemiz hukuki süreç boyunca orada olacak. Milletvekillerimiz orada, Bakanlarımız orada. Hukukçularımız orada. Ailelerimiz orada” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının ilk duruşmasına 100 kişilik geniş bir ekiple katılarak, Adıyaman’da çok açık bir mesaj verdiklerini vurguladı.

Başbakan Üstel, “İsias sözde değil, gerçekten Kıbrıs Türk halkının ortak davasıdır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel TAK muhabirine İsias Otel davası hakkında değerlendirmelerde bulunarak, iktidarından muhalefetine ortaya koydukları net duruşun, işi ne kadar ciddiye aldıklarının en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel şöyle konuştu:

“Doğal afetler hayatın bir gerçeğidir, ama doğal afetleri felakete çevirenler mutlaka hak ettikleri cezaları almalıdır. Bu bizim orada kaybettiğimiz canlara karşı olan sorumluluğumuzdur. Buna bezer olayların bir kez daha yaşanmaması adına bu davalar son derece önemlidir.”

-"İnanıyorum ki, suçlular hak ettikleri, ibret verici cezaları alacaklardır"

Türk adaletine ve yargısına güvendiğini yineleyen Başbakan Ünal Üstel,

“İnanıyorum ki adil bir yargılanmanın ardından, kanunlar çerçevesinde, suçlular hak ettikleri, ibret verici cezaları alacaklardır” dedi.

-"Deliller ortada, hatalar açık…"

Delillerin ortada, yapılan hataların açık olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz tıpkı deprem süresince olduğu gibi, dava süresince de, her hal ve şartta ailelerimizin yanında olacağız. Halkımızın acısı acımızdır. Halkımızın mücadelesi mücadelemizdir. Şampiyon meleklerimize bu devlet olarak borcumuzdur. Bu dava hepimizindir. Mücadeleniz mücadelemizdir. Davanız davamızdır.”