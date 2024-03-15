Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 35'i Kıbrıslı Türk toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman İsias Otelle ilgili dava, Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki istişare toplantısında ele alınıyor.

Lefkoşa Concorde Otelde yer alan toplantıya, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyesi Pervin Aksoy İpekçioğlu ile Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Üyeleri Oğuzhan Hasipoğlu, Ongun Talat, Talip Atalay, Ayşegül Baybars; CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile KKTC’den bazı öğretim üyesi ve avukatlar katılıyor.

Toplantıda, İsias davasında Şampiyon Melekleri temsil eden ve Türkiye’den gelen avukatlar Mustafa Özder Erdik, Alper İlki, Zehra Ertuğrul, Haluk Sucuoğlu, Çetin Arslan, Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Hasret Güney, Ramiz Erinç Sağkan, Mehmet Eren Turan da bulunuyor.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Türkiye’de 6 Şubat’ta asrın felaketinin yaşandığını anımsatarak, depremde 53 binin üstünde insan öldüğünü, Türkiye’deki depremlerde 49 KKTC vatandaşının öldüğünü, Şampiyon Melekelerin de bu depremlerde hayatlarını kaybettiğini kaydetti.

-"Şampiyon Meleklerimizi unutmadık, unutturmayacağız"

“KKTC olarak Şampiyon Meleklerimizi unutmadık, unutturmayacağız” diyen Başkaban Üstel, onların davasının KKTC’nin davası olduğunu söyledi.

Adıyaman İsias Otel davasının 3 Ocak’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldüğünü, birinci duruşmayı ailelerle birlikte kalabalık bir heyetle izlediklerini anımsatan Başbakan Üstel, bu süreçte hükümet, muhalefet ve iş insanlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirtti.

-26 Nisan'daki ikinci duruşmaya yönelik hazırlıklar sürüyor

Başbakan Üstel, İsias Otel davasının ikinci duruşmasının 26 Nisan’da yapılacağını, kendilerinin de hazırlık çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, 26 Nisan’da teknik raporlar üzerinden duruşmaya geçileceğini, hazırlık için hukukçular ve Türkiye Barolar Birliği Başkan ve Yardımcıları Türkiye’nin en iyilerinden Prof Dr. Mustafa Özder Erdik ve çalışma arkadaşlarını KKTC’ye davet ettiklerini söyledi.

Başbakan Üstel, bugünkü toplantıda hep birlikte teknik raporun ele alınacağını, görüş alışverişinde bulunulacağını ifade ederek şöyle konuştu:

-"Dava KKTC'nin davası... En iyi şekilde hazırlanacağız"

“26 Nisan’a hazır bir şekilde Adıyaman’da olacağız. Dava yalnız Şampiyon Meleklerin değil, KKTC’nin davası. Bu davaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Gecikmiş adalet adalet değildir. Bir an önce sonuçlanması için hükümet, muhalefet, barolar birliği, aileler ve halkla hep birlikte hareket ediyoruz.”

-İsias Otel davası…

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Ocak’ta görüşülmeye başlayan İsias Otel davası dört gün sürmüştü. Duruşmalar sonunda mahkeme, tutuklu olan 11 sanıktan 5’inin, “Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Fatih Bozkurt’un” tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Mahkeme, adli kontrolle serbest olan 6 sanık, “Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un” durumunun da aynen devam etmesine karar vermişti.

Mahkeme kararına göre bir sonraki duruşma 26 Nisan’da yapılacak.