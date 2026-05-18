Milli Eğitim Bakanlığı ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Alayköy İlkokulu ek derslik binasının açılış töreni yapıldı.

Törene, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Okul Müdürü Özden Ünbay konuşma yaptı. Konuşmalar arasında ise Alayköy İlkokulu öğrencileri koro dinletisi, halk dansları ve modern dans gösterileri sundu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, yeni derslikler gezildi.

"GÖREV SÜRESİNCE 30 YENİ OKUL VE 600'ÜN ÜZERİNDE YENİ DERSLİK KAZANDIRDIK"

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, hükümet programında yazılanların harfiyen uygulandığını ve halka verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyledi.

Yatırımları tüm ilçelere eşit dağılacak şekilde planladıklarını böylece, her yıl bir okulda açılış töreni yaptıklarını belirten Üstel, yatırımların hükümet, yerel yönetimler ve iş insanları tarafından üstlenildiğini söyledi.

Çocukların ülkenin geleceğini şekillendirecek mühendisler, doktorlar, siyasetçiler olacağını ifade eden Üstel, “Onlar bizim vazgeçilmezlerimiz, tüm yatırımları onlar için yapıyoruz.” dedi. Başbakan Üstel, gençlerin ülkede kalması için istihdam, iş kurma, kırsal kesim arsası ve sosyal konut projeleri gibi teşvikler sağladıklarını vurgulayarak, bayram tatilinden sonra Alayköy'deki sosyal konut projesinin şekilleneceğini de ekledi.

6 Şubat 2023 depremi sonrasında, okulların depreme dayanıklılığının kontrol edildiğini anlatan Üstel, dayanıklı olmayan okulların yıkılarak yerine yeni okullar yapıldığını ve inşaatları tamamlanmayan okullarda prefabrik sınıflar kullanıldığını belirtti. Üstel bu konuda yapılan eleştirilere değinerek, çocukların olası bir afet karşısında güvenliksiz binalar yerine güvenli prefabrik sınıflarda olmasının daha iyi seçenek olduğunu söyledi.

Üstel, görevleri süresince eğitime 30 yeni okul ve 600'ün üzerinde yeni derslik kazandırıldığını ve çocukların çağdaş eğitim almasının sağlandığını vurguladı. Gençlerin ambargolara rağmen dünyada yarışabilmeleri için sporda açılımlar yaptıklarını kaydeden Üstel, çocuklara Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yarışmalara katılma imkanı sağladıklarını ekledi.

Üstel, hükümetin geriye kalan görev süresi içinde çocuklar için planlanan her şeyi yerine getireceğini belirtti.